Президент России Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Одесса является русским городом.

«Одесса — это русский город и чуть-чуть еврейский», — заявил он.

Также Путин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала июня потеряли более 90 тыс. солдат и лишились свыше 550 танков. Глава государства уточнил, что речь идет о проведении контрнаступления. Оно началось 4 июня 2023 года, и с того момент украинские войска понесли огромные безвозвратные потери.

Также Путин в ходе выступления назвал цель проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, Россия не начинала вооруженное противостояние, а стремится закончить ее.

Кроме того, Путин в своей речи заявил, что благосостояние Запада было достигнуто за счет ограбления других государств, а западные страны зря перешли все возможные грани. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал, как в новых регионах страны истребляли русскую культуру до их воссоединения с РФ.