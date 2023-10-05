Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Одесса русский город

Президент Путин заявил, что Одесса - русский город и чуть-чуть еврейский

close
100%
Shutterstock

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии юбилейного XX Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что Одесса является русским городом.

«Одесса — это русский город и чуть-чуть еврейский», — заявил он.

Также Путин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала июня потеряли более 90 тыс. солдат и лишились свыше 550 танков. Глава государства уточнил, что речь идет о проведении контрнаступления. Оно началось 4 июня 2023 года, и с того момент украинские войска понесли огромные безвозвратные потери.

Также Путин в ходе выступления назвал цель проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, Россия не начинала вооруженное противостояние, а стремится закончить ее.

Кроме того, Путин в своей речи заявил, что благосостояние Запада было достигнуто за счет ограбления других государств, а западные страны зря перешли все возможные грани. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал, как в новых регионах страны истребляли русскую культуру до их воссоединения с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий