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В Европе назвали главную военную цель России

The Financial Times: главной военной целью России является взятие Одессы
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Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

Главной военной целью России является взятие Одессы. Такое мнение в интервью The Financial Times высказал неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Автор материала FT отметил, что сейчас Украина одновременно улучшила положение на международной арене и столкнулась с ухудшением ситуации на поле боя, что существенно вредит боевому духу украинцев. Его снижение проявляется в изменении отношения властей в Киеве к призывам о прекращении огня, которые теперь считаются не пораженческими, как год назад, а выгодными стране.

«У европейских политиков мало веры в то, что Россия настроена на заключение соглашения о прекращении огня. Один высокопоставленный чиновник считает, что главной целью России сейчас является захват Одессы, которую [президент РФ] Владимир Путин считает исторически русским городом», — говорится в материале.

Сейчас Одесса является крупнейшим портом Украины.

До этого издание L'AntiDiplomatico писало, что взятие Одессы важно для выполнения задач СВО из-за ее символического значения.

Ранее Путин не исключил взятие города Сумы.

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