Стало известно, какие дроны ВСУ использовали для атаки на Татарстан

Украинские военные во время атаки на Республику Татарстан использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа ZTK150. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В материале подчеркивается, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) такие дроны называют «украинскими «Шахедами». Внешне они напоминают российские беспилотники типа «Герань-2», но отличаются от них по своим техническим характеристикам.

По данным журналистов, крейсерская скорость ZTK150 составляет до 180 км/ч. Данный БПЛА способен подниматься на высоту до трех тысяч метров и находиться в небе в течение 10 часов. Также он может нести груз весом до 50 кг.

«Украина могла закупить их (дроны — «Газета.Ru») через страны-посредники у китайской компании-производителя ZTK drones UAV. Фирма находится в Гонконге и имеет филиал в Дубае», — говорится в публикации.

В последний раз Татарстан подвергся атаке беспилотников 12 августа. По данным министерства обороны РФ, в период с 9:20 до 10:15 мск в небе над регионом сбили девять украинских БПЛА самолетного типа.

Ранее украинские военные с помощью дрона атаковали вышку сотовой связи в Донецкой народной республике.