Девять украинских беспилотников сбили в Татарстане

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять украинских беспилотников в Татарстане. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«С 09.20 до 10.15 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в республике сбили четыре беспилотника.

По данным канала, Вооруженные силы Украины атаковали регион дронами типа «Рубака». Кроме того, для атаки был использован как минимум один самолет, переделанный под БПЛА.

Накануне сообщалось, что четыре мирных жителя Белгородской области пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Речь идет о жителях Шебекино, села Ясные зори и поселка Красная Яруга.

Ранее в Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина.