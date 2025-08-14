РИА Новости : ВСУ вывели из Купянска под Харьковом наемников и националистов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из города Купянска, расположенного в Харьковской области, наемников и представителей националистических формирований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пророссийского подполья.

По мнению источника агентства, отвод военных может свидетельствовать о подготовке к сдаче города российским войскам.

«Купянск готовят к сдаче, вывели основные силы, то есть «контрактников с опытом», идейных националистов, наемников. Сейчас позиции держат мобилизованные», — сказал представитель подполья.

На прошлой неделе стало известно о прорыве Вооруженных сил РФ в Купянск Харьковской области. Кроме того, сообщалось о потере ВСУ большей части путей снабжения своей группировки в городе. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что при выявлении транспорта и бронетехники противника в Купянске военные РФ оперативно отрабатывают по ним дронами и маневренными группами.

Ранее ВС РФ поразили скопление бензовозов в Купянске.