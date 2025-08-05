Российская армия взяла большую часть логистических путей ВСУ в Купянске

Марочко: армия РФ контролирует почти 100% логистических путей ВСУ в Купянске

Российские военнослужащие контролируют почти 100% логистических путей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что при выявлении автомототранспорта и бронетехники украинской стороны в Купянске российские военные оперативно отрабатывают по ним беспилотниками и маневренными группами.

«По закрытым позициям вооруженных формирований Украины работают российские дежурные артиллерийские батареи», — добавил Марочко.

По словам военного эксперта, оперативное уничтожение солдат и техники ВСУ приобретает критический характер, а также ослабляет боеспособность украинских подразделений.

2 августа Марочко рассказал, что украинские войска пытаются удержать Вооруженные силы РФ на северных окраинах Купянска у Московки в Харьковской области. По его словам, после падения Московки ВСУ потеряют плацдарм для обороны на севере Купянска и в его окрестностях.

Ранее в силовых структурах заявили о переброске резервов ВСУ в Харьковскую область.