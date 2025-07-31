Расчет гаубицы Д-30 Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» поразил скопление бензовозов на северо-востоке Купянска Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости командир орудия с позывным «Сироп».

«Расчетом уже было поражено более 200 боевиков, 15 пунктов управления БПЛА. Из последнего пораженного — скопление бензовозов на северо-востоке Купянска», — поделился военнослужащий.

Уточняется, что в общей сложности батарея уничтожила более 600 военных пехоты, около 45 БПЛА-гнезд, 10 единиц различной техники, использовавшейся Вооруженными силами Украины (ВСУ).

В настоящее время батарея также осуществляет прикрытие штурмовых групп на подступах к Купянску.

«Противник когда совершает накат, помогаем дымами прикрыть наш полк, Ленинградский полк», — отметил командир взвода с позывным «Кеша».

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска зашли на северные окраины Купянска. По его словам, в результате маневренных действий передовым подразделениям Вооруженных сил (ВС) России удалось прорвать оборону украинской армии и, совершив рывок, закрепиться на улице Мичурина, что на северной окраине населенного пункта.

Ранее российский военный рассказал об уничтожении остатков ВСУ в районе Часова Яра.