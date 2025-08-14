На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский военный рассказал об участии женщин-военных ВСУ в защите Щербиновки

Боец Турист: большое число женщин в составе ВСУ участвовали в боях в Щербиновке
Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска активно задействовали женщин-военнослужащих в боях за населенный пункт Щербиновка в Донецкой народной республике. Об этом рассказал командир отделения штурмовиков 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Турист, чьи слова приводит ТАСС.

«В каждой группе [противника] женщина была. Вот это прям сильно бросилось. Ну, допустим, вот группа — три человека, вот в группе одна женщина. <...> Думаю, они — бэпэлэашники, в расчетах БПЛА сидели. На РЭБе, на БПЛА. В стрелковый бой они с нами не вступали, они сразу убегали», — сказал Турист.

14 августа Минобороны РФ сообщило, что российские военные группировок «Юг» и «Восток» установили контроль над населенными пунктами Щербиновка и Искра, расположенными на территории ДНР.

Потери украинских войск составили свыше 265 человек личного состава, одну боевую бронированную машину, пять единиц автомобильной техники, три артиллерийских орудия, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777, а также две станции РЭБ.

Ранее в ДНР уничтожили группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей.

