На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Щербиновку и Искру в ДНР
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировок российских войск «Юг» и «Восток» взяли под контроль населенные пункты Щербиновка и Искра в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Украинская армия потеряла более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства, и две станции радиоэлектронной борьбы.

Командир отделения «Южной» группировки войск с позывным «Турист» рассказал РИА Новости, что большую часть военных, оборонявших населенный пункт Щербиновка в ДНР, составляли иностранные наемники.

13 августа Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой народной республике. Потери украинской армии составили более 385 военнослужащих.

Ранее российские солдаты взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами