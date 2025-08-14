Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Щербиновку и Искру в ДНР

Подразделения группировок российских войск «Юг» и «Восток» взяли под контроль населенные пункты Щербиновка и Искра в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Украинская армия потеряла более 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства, и две станции радиоэлектронной борьбы.

Командир отделения «Южной» группировки войск с позывным «Турист» рассказал РИА Новости, что большую часть военных, оборонявших населенный пункт Щербиновка в ДНР, составляли иностранные наемники.

13 августа Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой народной республике. Потери украинской армии составили более 385 военнослужащих.

Ранее российские солдаты взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР.