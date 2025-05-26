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Группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей уничтожили в ДНР

РИА Новости: женщину-снайпера в составе наемников ВСУ ликвидировали в Дзержинске
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа иностранных наемников с женщиной-снайпершей была уничтожена российскими военными в Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике. Об этом рассказал РИА Новости штурмовик 51-й армии Южного военного округа с позывным «Серый».

По его словам, это произошло в марте, когда российские войска пытались выбить из пятиэтажного здания украинских военных. В здании скрывались иностранные наемники, из разных окон вели огонь два пулеметчика и снайпер.

«Серый» рассказал, что в конечном итоге было принято решение снести пятиэтажный дом при помощи противотанковых мин. Два штурмовика начали с противником стрелковый бой для отвлечения внимания. Боец с позывным «Восток» в это время относил противотанковые мины к зданию.

«Там он засыпал походу и снайпершу, потому что она перестала работать, а она выходила, ловила нас регулярно. Именно женщина, потому что форма женская была», — поделился «Серый».

Штурмовик добавил, что найденные среди женских вещей патроны были натовского калибра.

Ранее российские штурмовики уничтожили афроамериканца, воевавшего на стороне ВСУ.

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