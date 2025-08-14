Следком завел дела после атак беспилотников на Ростов-на-Дону и Белгород

СК: по фактам атак ВСУ дронами на Ростов и Белгород возбуждены дела о терактах

Уголовные дела о терактах возбуждены по фактам атак украинских дронов на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ч.2 ст.205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Ростовской и Белгородской областях», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

14 августа в центре Ростова-на-Дону произошли взрывы на фоне объявленной ракетной опасности. По словам временно исполняющего обязанности главы Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки украинских беспилотников пострадали 13 человек, включая двоих детей. Также повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах. Из них эвакуировали 212 человек. Для жильцов организовали пункт временного размещения.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках дронов на регион. В частности, в его столице повреждены кровли многоэтажки, частного дома и торгового объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей. Также удар нанесен по зданию правительства области. В одной многоэтажке загорелся балкон квартиры, возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Ранее россиян призвали быть готовыми к провокациям Киева перед переговорами на Аляске.