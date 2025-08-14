На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следком завел дела после атак беспилотников на Ростов-на-Дону и Белгород

СК: по фактам атак ВСУ дронами на Ростов и Белгород возбуждены дела о терактах
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Уголовные дела о терактах возбуждены по фактам атак украинских дронов на гражданские объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

«Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела о террористических актах (ч.2 ст.205 УК РФ) в связи с атаками вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Ростовской и Белгородской областях», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

14 августа в центре Ростова-на-Дону произошли взрывы на фоне объявленной ракетной опасности. По словам временно исполняющего обязанности главы Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки украинских беспилотников пострадали 13 человек, включая двоих детей. Также повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах. Из них эвакуировали 212 человек. Для жильцов организовали пункт временного размещения.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках дронов на регион. В частности, в его столице повреждены кровли многоэтажки, частного дома и торгового объекта. Осколками посечены шесть легковых автомобилей. Также удар нанесен по зданию правительства области. В одной многоэтажке загорелся балкон квартиры, возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Ранее россиян призвали быть готовыми к провокациям Киева перед переговорами на Аляске.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами