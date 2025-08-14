На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ вновь атаковали здание правительства Белгородской области

Гладков: БПЛА нанесли еще один удар по зданию правительства Белгородской области
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли еще один удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«[В здании] выбиты окна и поврежден фасад», — говорится в заявлении.

Также, по словам главы российского региона, в Белгороде из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены шесть автомобилей и несколько жилых домов. В одном из них после удара загорелся балкон. На место происшествия выезжали сотрудники экстренных служб, которые уже ликвидировали пожар.

Утром 14 августа украинские военные нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Комментируя ситуацию, Гладков рассказал, что в момент атаки шел пешком.

По данным министерства обороны РФ, ночью над российской территорией уничтожили 44 дрона ВСУ. Атака продолжалась с 20:00 до 7:00 мск. За это время над акваторией Черного моря сбили 14 беспилотников, в Волгоградской области — девять, в Республике Крым и Ростовской области — по семь. Еще четыре БПЛА перехватили в Краснодарском крае, два — в Белгородской области, один — над акваторией Азовского моря.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадали два человека.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
