Военнослужащие 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) передали российским войскам координаты бригадного командного пункта, который находился в селе Дробышево на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника, украинская бригада пошла на такой шаг, потому что «устала воевать». После получения необходимых координат российские войска нанесли массированный удар по командному пункту.

В Силовых структурах добавили, что несколько украинских военнослужащих успели покинуть зону поражения. После случившегося украинский командный пункт был перенесен в Красный Лиман.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение июля нанесли массированные групповые удары по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива. Также были уничтожены объекты по сборке дальнобойных ракет «Сапсан», создаваемые при помощи Европы.

