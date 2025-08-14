На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ передали российским военным координаты командного пункта

ТАСС: ВСУ передали ВС РФ координаты командного пункта в селе под Красным Лиманом
Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащие 60-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) передали российским войскам координаты бригадного командного пункта, который находился в селе Дробышево на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника, украинская бригада пошла на такой шаг, потому что «устала воевать». После получения необходимых координат российские войска нанесли массированный удар по командному пункту.

В Силовых структурах добавили, что несколько украинских военнослужащих успели покинуть зону поражения. После случившегося украинский командный пункт был перенесен в Красный Лиман.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в течение июля нанесли массированные групповые удары по украинским конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива. Также были уничтожены объекты по сборке дальнобойных ракет «Сапсан», создаваемые при помощи Европы.

Ранее ФСБ оценила ущерб Украины после ударов по производству ракет «Сапсан».

