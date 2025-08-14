На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео уничтожения M142 HIMARS в Сумской области

Российский «Искандер» уничтожил американскую HIMARS в Сумской области
Баллистическая ракета ОТРК (оперативно-тактического ракетного комплекса) «Искандер» уничтожила американскую реактивную установку M142 HIMARS на позиции для стрельбы в Сумской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На опубликованных с тепловизора дрона-разведчика ВС РФ кадрах видно, как обломки от американской реактивной системы разлетелись на огромную территорию, а по мощности взрыва можно предположить, что HIMARS был с полным боекомплектом.

По информации канала, реактивную систему ВСУ выследили ночью у села Жихово, откуда планировался обстрел гражданских объектов на территории России.

В Минобороны России ранее раскрыли подробности массированных ударов по объектам ВПК Украины. Так, в течение июля Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) в Сумской и Днепропетровской областях уничтожили украинские конструкторские бюро, заводы по производству ракетного топлива, а также объекты по сборке дальнобойных ракет «Сапсан», создаваемые при помощи Европы.

Ранее сообщалось, что десантники ВСУ в Сумской области утратили боеспособность.

