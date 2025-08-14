Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) делает ставку на Силы специальных операций (ССО) и штурмовиков в Сумской области после утраты боеспособности десантниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой российские силовые структуры.

«Несмотря на огромные потери, понесенные десантно-штурмовыми бригадами, командование ВСУ ставит целью любой ценой вернуть утраченные позиции в Сумской области», — уточнил собеседник агентства.

Штурмовики 95-й десантно-штурмовой бригады практически все потеряли боеспособность, поэтому командование ВСУ делает ставку на штурмовые полки при поддержке ССО и бронетехники, отмечает ТАСС.

Накануне российские войска нанесли ракетный удар по пункту управления ВСУ в Марьино Сумской области. До этого в российских силовых структурах сообщили, что под Юнаковкой Сумской области украинские военные пропадают без вести «взводами и ротами». По их словам, населенный пункт, который родственники бойцов ВСУ называют «проклятым», стал местом, откуда военнослужащие уходят и не возвращаются.

Ранее российские бойцы уничтожили «Геранями» спецназ ВСУ в Сумской области.