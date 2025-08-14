На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Десантники ВСУ в Сумской области утратили боеспособность

ТАСС: 95-я бригада ВСУ утеряла боеспособность и моральный дух
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) делает ставку на Силы специальных операций (ССО) и штурмовиков в Сумской области после утраты боеспособности десантниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой российские силовые структуры.

«Несмотря на огромные потери, понесенные десантно-штурмовыми бригадами, командование ВСУ ставит целью любой ценой вернуть утраченные позиции в Сумской области», — уточнил собеседник агентства.

Штурмовики 95-й десантно-штурмовой бригады практически все потеряли боеспособность, поэтому командование ВСУ делает ставку на штурмовые полки при поддержке ССО и бронетехники, отмечает ТАСС.

Накануне российские войска нанесли ракетный удар по пункту управления ВСУ в Марьино Сумской области. До этого в российских силовых структурах сообщили, что под Юнаковкой Сумской области украинские военные пропадают без вести «взводами и ротами». По их словам, населенный пункт, который родственники бойцов ВСУ называют «проклятым», стал местом, откуда военнослужащие уходят и не возвращаются.

Ранее российские бойцы уничтожили «Геранями» спецназ ВСУ в Сумской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами