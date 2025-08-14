«Пьют чай, спят»: бойцы РФ застали врасплох военных ВСУ в днепропетровском селе

ТАСС: военные ВСУ спали на позициях в Январском, когда в село вошли ВС РФ

Украинские военные спали на своих позициях во время захода российских штурмовиков в населенный пункт Январское Днепропетровской области. Об этом РИА Новости рассказал боец группировки войск «Восток» с позывным «Инспектор».

«Люди просто-напросто сидели в населенном пункте, в домиках и проводили свое время. Можно сказать, свободное время, как они проводят, так и они проводили», — сказал он.

По словам «Инспектора», российские бойцы незаметно и очень быстро прошли вглубь обороны противника и застали его врасплох. При этом противник обнаружил бойцов ВС РФ только после полного взятия населенного пункта под российский контроль.

«Мы зашли, а они лежат. В очередной домиках зашли, а они сидят, чай попивают.<…> А в некоторых случаях, да, спали», — отметил командир в разговоре с агентством.

До этого штурмовик с позывным «Белый», зайдя в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Январского вступил в бой с пятью украинскими бойцами, сидящими в засаде. После ликвидации трех военнослужащих ВСУ еще двое атаковали его со спины. Бойца спасло то, что он раньше занимался спортом и смог одного противника перебросить через себя, уложить на землю и подставить нож к горлу.

Ранее глава ДНР объяснил стратегическое значение взятия под контроль села Январское.