Глава ДНР объяснил стратегическое значение взятия под контроль села Январское

Пушилин: взятие Январского поможет охватить агломерацию Красноармейск-Димитров
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Переход села Январское в Днепропетровской области под контроль российских войск позволит охватить красноармейско-димитровскую агломерацию в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Данный населенный пункт уже играет определенную роль в выравнивании линии соприкосновения и создании необходимых условий для дальнейшего охвата красноармейско-димитровской агломерации», — сказал глава республики.

Пушилин добавил, что сейчас российские войска продвигаются на Красноармейском направлении. По его словам, военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ достаточно широким фронтом прорезают трассу Красноармейск - Доброполье.

О взятии Январского под контроль ВС России сообщало Минобороны РФ 5 августа. По данным ведомства, несмотря на оказанное сопротивление, украинские войска были вынуждены оставить свои огневые позиции и отступить.

Ранее Минобороны РФ показало кадры штурма села Январское в Днепропетровской области.

СВО: последние новости
