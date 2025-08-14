Россия сорвала украинскую ракетную программу

Россия сорвала планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения ФСБ РФ.

«Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что специальная операция проведена ФСБ совместно с Минобороны России. В результате было нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, который противник задействовал в создании ракетных комплексов «Сапсан». Как отмечается в релизе ФСБ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с разрешения стран НАТО планировали использовать ОТРК «Сапсан» для ударов вглубь России.

23 июня британская газета The Times сообщила, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан». По информации издания, новая ракета способна поражать цели на расстоянии 310 миль (498,9 км), при этом расстояние от российско-украинской границы до Москвы составляет 300 миль (482,8 км). «Сапсан» оснащен боевой частью массой 480 кг.

На вопрос журналистов, сможет ли «Сапсан» долететь до Москвы, глава офиса президента Украины Андрей Ермак ответил положительно. Он добавил, что Киев «сможет удивить врагов во многих случаях».

Ранее Зеленский выдал кадры запуска корейской ракеты за испытания ОТРК «Сапсан».