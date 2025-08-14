На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия сорвала украинскую ракетную программу

ФСБ: Россия сорвала планы Украины по созданию баллистических ракет «Сапсан»
true
true
true
close
Министерство обороны Украины

Россия сорвала планы Украины по производству баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Сапсан». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения ФСБ РФ.

«Украина втайне развивала собственную ракетную программу по технологиями и запасам, оставшимися от СССР», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что специальная операция проведена ФСБ совместно с Минобороны России. В результате было нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, который противник задействовал в создании ракетных комплексов «Сапсан». Как отмечается в релизе ФСБ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с разрешения стран НАТО планировали использовать ОТРК «Сапсан» для ударов вглубь России.

23 июня британская газета The Times сообщила, что Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан». По информации издания, новая ракета способна поражать цели на расстоянии 310 миль (498,9 км), при этом расстояние от российско-украинской границы до Москвы составляет 300 миль (482,8 км). «Сапсан» оснащен боевой частью массой 480 кг.

На вопрос журналистов, сможет ли «Сапсан» долететь до Москвы, глава офиса президента Украины Андрей Ермак ответил положительно. Он добавил, что Киев «сможет удивить врагов во многих случаях».

Ранее Зеленский выдал кадры запуска корейской ракеты за испытания ОТРК «Сапсан».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами