В Британии заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты

Украина начала массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан». Об этом пишет британская газета The Times.

По информации издания, новая ракета может поражать цели на расстоянии 310 миль (498,9 км), при этом расстояние от российско-украинской границы до Москвы составляет 300 миль (482,8 км). «Сапсан» оснащен боевой частью массой 480 кг.

Журналисты спросили у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, сможет ли новая ракета долететь до Москвы.

«Дела идут очень хорошо. Я думаю, что мы сможем удивить наших врагов во многих случаях», — ответил политик.

18 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповой удар по месту проведения испытаний украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан». По данным Минобороны РФ, военнослужащие использовали высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотники.

Позже военный эксперт Александр Перенджиев сообщил, что удар по месту проведения испытаний ОТРК «Сапсан» фактически сорвал дальнейшую разработку Украиной этого оружия. Он добавил, что ВС РФ тщательно отслеживали ход разработки «Сапсана» и вовремя нанесли упреждающий удар, не дожидаясь, когда Киев примет комплекс на вооружение.

Ранее Зеленский выдал кадры запуска корейской ракеты за испытания ОТРК «Сапсан».