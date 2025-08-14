На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожар на Волгоградском НПЗ после налета БПЛА сняли на видео

В сети появились кадры пожара на Волгоградском НПЗ после атаки БПЛА
Рогулин Дмитрий/ТАСС

В результате атаки БПЛА на Волгоградском НПЗ (нефтеперерабатывающем заводе) произошло возгорание. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Бочаров.

Он уточнил, что на территорию предприятия упали обломки дрона. Из-за этого разлились и загорелись нефтепродукты. Пожарные оперативно начали тушить огонь. Предварительно, никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано.

Telegram-канал Baza опубликовал кадры из города. На них можно разглядеть, как над темным сооружением поднимается огненный столб.

До этого в Волгограде были слышны взрывы на фоне атаки украинских беспилотников. По словам местных жителей, хлопки участились после 2:30. Всего прозвучало около пяти-семи взрывов. В Красноармейском районе упали обломки одного из сбитых БПЛА, после чего произошло возгорание с задымлением. На этом фоне местный аэропорт приостанавливал работу.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
