Под Юнаковкой Сумской области украинские военные пропадают без вести взводами и ротами. Об этом сообщили ТАСС источники в российских силовых структурах.

По их словам, населенный пункт, который родственники бойцов ВСУ называют «проклятым», стал местом, откуда военные уходят и не возвращаются. Источник отметил, что такие потери связаны со стремлением командования ВСУ любой ценой вернуть контроль над Сумской областью.

Также, по данным собеседника, в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде зафиксированы случаи отказа военнослужащих выполнять приказы о выдвижении на позиции.

13 августа в силовых структурах России также сообщали, что власти Украины, смирившись с утратой Донбасса, всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, бросая туда боеспособные подразделения. Источник агентства обратил внимание на заявления украинских националистов о катастрофической ситуации для ВСУ под Покровском (Красноармейск) и Константиновкой в ДНР.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна не намерена отдавать свою землю России, потому что это противоречит конституции. Он добавил, что отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Ранее в силовых структурах сообщали, что ВСУ готовятся к удару по ВС России в Сумской области.