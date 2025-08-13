На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ готовятся к удару по ВС России в Сумской области

ТАСС: ВСУ проводят перегруппировку, готовясь к новым атакам в Сумской области
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

ВСУ проводят перегруппировку с целью возобновления атак на позиции ВС России на Сумском направлении фронта. Об этом ТАСС заявили в силовых структурах РФ.

«Противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак», — сообщили источники.

13 августа в силовых структурах России также сообщали, что власти Украины, смирившись с утратой Донбасса, всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, бросая туда боеспособные подразделения.

Собеседник обратил внимание на заявления украинских националистов о катастрофической ситуации для ВСУ под Покровском (Красноармейск) и Константиновкой в ДНР.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна не намерена отдавать свою землю России, потому что это противоречит конституции. Он добавил, что отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Ранее российские войска ударили по цехам производства украинских дронов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами