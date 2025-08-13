ВСУ проводят перегруппировку с целью возобновления атак на позиции ВС России на Сумском направлении фронта. Об этом ТАСС заявили в силовых структурах РФ.

«Противник проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность штурмовых групп, готовясь к возобновлению атак», — сообщили источники.

13 августа в силовых структурах России также сообщали, что власти Украины, смирившись с утратой Донбасса, всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, бросая туда боеспособные подразделения.

Собеседник обратил внимание на заявления украинских националистов о катастрофической ситуации для ВСУ под Покровском (Красноармейск) и Константиновкой в ДНР.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна не намерена отдавать свою землю России, потому что это противоречит конституции. Он добавил, что отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Ранее российские войска ударили по цехам производства украинских дронов.