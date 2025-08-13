Власти Украины, смирившись с утерей Донбасса, всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, бросая туда боеспособные подразделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник обратил внимание на заявления украинских националистов о катастрофической ситуации для ВСУ под Покровском (Красноармейск) и Константиновкой в ДНР.

«Судя по боевому составу и численности ВСУ на этом направлении, киевский режим, вероятнее всего, уже смирился с потерей Донбасса и сосредоточил усилия на недопущении утраты Днепропетровской и Сумской областей», — заявил источник.

12 августа издание «Страна.ua» писало, что власти Украины могут пойти на вывод войск из Донбасса, если это приведет к прекращению огня.

При этом Владимир Зеленский заявил, что страна не намерена отдавать свою землю России, потому что это противоречит конституции. Он добавил, что отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Ранее CNN узнал точное место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.