Латвия закупит американское оружие для Украины

Латвия направит не менее 2 млн евро на закупку американского оружия для Украины

Правительство Латвии направит не менее €2 млн на закупку американского оружия для нужд Украины. Об этом заявила премьер-министр прибалтийской республики Эвика Силиня, сообщает портал Delfi.

«Финансовый объем, который Латвия выделит на эту инициативу, еще будет уточнен, но он не будет меньше двух миллионов евро», — сказала она.

По словам главы кабмина, Рига приобретет для украинской стороны системы противовоздушной обороны (ПВО), а также «другие необходимые вооружения».

5 августа сообщалось, что Дания, Норвегия и Швеция выделят средства на один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой инициативы США, координируемой НАТО.

21 июля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса покупать у Соединенных Штатов больше вооружений для Украины. Он отметил, что при закупке вооружений у Вашингтона государства альянса решат сразу три задачи: нарастят расходы на обороны, увеличит производство техники и оружия и окажут помощь Киеву.

Ранее в Совфеде оценили способность Европы поддержать Украину финансами вместо США.