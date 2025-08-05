На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скандинавские страны оплатят военную помощь Украине

Дания, Норвегия и Швеция оплатят военную помощь Киеву по инициативе США и НАТО
true
true
true
close
Global Look Press

Дания, Норвегия и Швеция выделят средства на один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой программы НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Эти страны профинансируют один из первых пакетов военной помощи Киеву в рамках инициативы США, координируемой НАТО», — говорится в сообщении.

Генсек НАТО Марк Рютте призывал страны альянса покупать у Соединенных Штатов больше вооружений для Украины. Он отметил, что при закупке вооружений у Вашингтона государства альянса решат сразу три задачи: нарастят расходы на обороны, увеличит производство техники и оружия и окажут помощь Киеву.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом глава государства не стал раскрывать, сколько именно единиц техники Вашингтон собирается передать Киеву, и предупредил, что возместить стоимость машин должен будет Европейский союз (ЕС).

Ранее Трамп выразил сомнение в том, что Киев потратил на оружие все полученные от США деньги.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами