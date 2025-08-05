Скандинавские страны оплатят военную помощь Украине

Дания, Норвегия и Швеция оплатят военную помощь Киеву по инициативе США и НАТО

Дания, Норвегия и Швеция выделят средства на один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой программы НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

«Эти страны профинансируют один из первых пакетов военной помощи Киеву в рамках инициативы США, координируемой НАТО», — говорится в сообщении.

Генсек НАТО Марк Рютте призывал страны альянса покупать у Соединенных Штатов больше вооружений для Украины. Он отметил, что при закупке вооружений у Вашингтона государства альянса решат сразу три задачи: нарастят расходы на обороны, увеличит производство техники и оружия и окажут помощь Киеву.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot. При этом глава государства не стал раскрывать, сколько именно единиц техники Вашингтон собирается передать Киеву, и предупредил, что возместить стоимость машин должен будет Европейский союз (ЕС).

Ранее Трамп выразил сомнение в том, что Киев потратил на оружие все полученные от США деньги.