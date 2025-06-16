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В Совфеде оценили, сможет ли Европа финансово поддерживать Украину вместо США

Пушков: ВСУ будут отступать, даже если Европа удвоит траты на Украину без США
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков в посте в своем Telegram-канале высказался о поддержке Украины европейскими странами, если финансирование со стороны США прекратится.

По его мнению, страны Европы смогут заменить Соединенные Штаты, но этот шаг «очень дорого обойдется».

«Игра явно не стоит свеч: гигантские деньги, как и прежде, просто исчезнут в бездонной дыре под названием Украина», — выразил мнение сенатор.

Он считает, что, если ВСУ отступали, когда республику поддерживали США, они все равно будет терять позиции, даже если европейские страны удвоят объемы финансирования.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получила от Европейского Союза очередной транш макрофинансовой помощи на сумму €1 млрд. Средства были предоставлены за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. Деньги поступили в рамках пятого транша по инициативе Ukraine Facility (ERA), которая направлена на поддержку экономики Украины в условиях продолжающегося конфликта. Всего по этой программе Евросоюз уже выделил Киеву около €7 млрд.

Ранее Трамп заявил, что дольше обсуждал с Путиным Иран, чем Украину.

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