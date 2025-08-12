На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска ударили по цехам производства украинских дронов

ВС РФ ударили по цехам производства дронов и центру подготовки бойцов ВСУ
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Российские войска нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам производства дронов аппаратов дальнего действия и местам их хранения, складам боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России поразили центр подготовки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 142-х районах.

В операции участвовали боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщало, что российские военные уничтожили украинский спецназа в Сумской области с применением беспилотника «Герань-2».

Также сообщалось, что три группы штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприняли попытку прорвать российскую границу в направлении Курской области.

Ранее в МИД РФ предупредили о возможных провокациях ВСУ в преддверии встречи Путина и Трампа.

