Взрывная волна «спасла» жизнь российскому танкисту, получившему тяжелые раны

Доброволец Антон Саверин из Таманской дивизии, кавалер ордена Мужества, получил тяжелое ранение в зоне СВО, но чудом выжил. О своем спасении он рассказал «Царьграду».

Саверин — оператор-наводчик танка Т-72Б3, принимавший участие в освобождении населенных пунктов Харьковской области летом 2022 года. Из-за жары и постоянных боев его экипаж остро нуждался в воде, а снабженцы не могли прорваться к позициям. Танкисты нашли колодец в серой зоне и регулярно пополняли там запасы, пока враг не заминировал подходы.

29 августа после очередного боя Саверин первым побежал к колодцу и оказался в эпицентре взрыва. Осколки раздробили его голени, но ступни остались целыми. Документы, которые он носил в кармане у колена, не пострадали. Медики позже объяснили, что ударная волна «запекла» артерии, что предотвратило опасную кровопотерю.

Несмотря на травмы, Саверин смог доползти до танка, где его и командира, ослепшего от взрыва, эвакуировал механик-водитель. В госпитале в Изюме ему ампутировали ступни, затем вертолетом доставили в Белгород, а после — в Санкт-Петербург. Именно там, по словам Саверина, он почувствовал, что чудеса на войне возможны и что этот город стал для него новым домом.

Ранее российский хирург вывел бойца СВО из состояния полукомы после ранения.