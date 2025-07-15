Российские военные спасли тяжелораненого украинского солдата в ДНР

Российские штурмовики спасли бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константина Зинина, который был тяжело ранен своим же заградотрядом в районе села Карла Маркса в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал сам военный.

По словам бойца, его бригаду отправили устанавливать колючую проволоку в окрестностях населенного пункта. Когда эту задачу выполнить не удалось, военнослужащие попытались вернуться обратно, однако по ним начали стрелять свои же. Затем со стороны украинцев полетели дроны.

Зинин рассказал, что лишь ему удалось выжить из всей группы. У мужчины зафиксированы множественные осколочные и пулевые ранения ног, рук, головы и тела.

«Я просил эвакуацию, говорил, что ранен, но никто не ответил», — поделился подробностями украинский боец.

Зинин сообщил, что его спасли российские военные спустя несколько дней. Они оказали ему первую помощь и эвакуировали с линии фронта. Как рассказали ТАСС медики, из-за длительного отсутствия медпомощи на теле солдата начались необратимые последствия. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

13 июля Минобороны России сообщило, что бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под контроль два населенных пункта в ДНР. По данным ведомства, противника удалось выбить из Николаевки. Затем военные продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и заняли село Карла Маркса.

Ранее российские военные спасли украинского солдата, подорвавшегося на собственной мине.