Российские бойцы взяли под контроль трассу Красноармейск — Павлоград

Трасса Красноармейск (украинское название — Покровск) — Павлоград перешла под полный огневой контроль российских войск. Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он также уточнил, что эта дорога обстреливается сразу с нескольких направлений.

11 августа стало известно, что российские войска продвинулись на 13 км севернее Красноармейска. Отмечается, что прорыв произошел в направлении Константиновки, а оборонительные позиции украинской армии были преодолены быстро из-за отсутствия противника на участке. Как писал Telegram-канал «Военная хроника», пока рано говорить о полном обрушении линии обороны ВСУ. Однако разрыв фронта между Красноармейском и Константиновкой на севере, по оценке канала, приобретает для украинской стороны необратимый характер.

В Минобороны РФ до этого заявили, что российские бойцы уничтожили пункт временной дислокации 63-й отдельной егерской бригады ВСУ в районе Красноармейска, сбросив на него авиационную бомбу ФАБ-3000.

Ранее российские солдаты взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР.