В ДНР российские войска сбросили авиабомбу на пункт дислокации бригады ВСУ

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации 63-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР), сбросив на него авиабомбу ФАБ-3000. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ

Помимо этого, по данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Федоровка.

«Точным попаданием легкой многоцелевой управляемой ракеты поражен пункт временной дислокации подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

2 августа Воздушно-космические силы России ударили с помощью ФАБ-3000 по мосту в Херсоне, который использовался для обеспечения логистики подразделений украинской армии. На распространенных кадрах видно, как авиабомба падает на сооружение, после чего происходит мощный взрыв.

