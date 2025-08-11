Севернее Красноармейска (украинское название — Покровск) российские войска продвинулись примерно на 13 км. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По его данным, прорыв произошел в направлении Константиновки, а оборонительные позиции украинской армии были преодолены быстро из-за отсутствия противника на участке.

В источнике уточнили, что пока рано говорить о полном обрушении линии обороны ВСУ. Однако разрыв фронта между Красноармейском и Константиновкой на севере, по оценке канала, приобретает для украинской стороны необратимый характер.

Украинский аналитический портал Deep State также сообщал, что российские подразделения продвинулись в районе Красноармейска и Константиновки в Донецкой народной республике. В публикации говорится, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Затишок. Кроме того, они продвинулись к северу от населенного пункта Родинское.

Накануне министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны уничтожили пункт временной дислокации 63-й отдельной егерской бригады ВСУ в районе Красноармейска в ДНР. Российские бойцы поразили цель, сбросив на нее авиационную бомбу ФАБ-3000.

Ранее российские солдаты взяли под контроль населенный пункт Яблоновка в ДНР.