На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде дрон ВСУ повредил дом и ранил мирную жительницу

Гладков: при ударе БПЛА по Белгороду пострадала местная жительница
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали беспилотником Белгород, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки в здании выбиты окна, повреждены кровля и фасад. По предварительным данным медиков, при ударе по частному дому женщина получила баротравму. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2 для обследования.

На месте происшествия работают оперативные службы. Данные о масштабах повреждений уточняются.

Это не первая атака беспилотников ВСУ на Белгород за сегодня. Так, другой дрон врезался в гражданское здание. В результате детонации в одном из помещений произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По предварительной информации, люди не пострадали.

До этого Гладков рассказал о состоянии пятерых детей, попавших под атаку дрона в Белгородской области накануне. По его словам, все дети были очень напуганы. Сейчас они находятся под присмотром врачей. В ближайшее время они будут переданы родителям.

Ранее военный эксперт назвал цель атак украинских БПЛА на курортные города РФ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами