В Белгороде дрон ВСУ повредил дом и ранил мирную жительницу

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали беспилотником Белгород, в результате чего пострадала мирная жительница. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки в здании выбиты окна, повреждены кровля и фасад. По предварительным данным медиков, при ударе по частному дому женщина получила баротравму. Бригада скорой помощи доставила ее в городскую больницу № 2 для обследования.

На месте происшествия работают оперативные службы. Данные о масштабах повреждений уточняются.

Это не первая атака беспилотников ВСУ на Белгород за сегодня. Так, другой дрон врезался в гражданское здание. В результате детонации в одном из помещений произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. По предварительной информации, люди не пострадали.

До этого Гладков рассказал о состоянии пятерых детей, попавших под атаку дрона в Белгородской области накануне. По его словам, все дети были очень напуганы. Сейчас они находятся под присмотром врачей. В ближайшее время они будут переданы родителям.

Ранее военный эксперт назвал цель атак украинских БПЛА на курортные города РФ.