Вооруженные силы России ликвидировали редкий комплекс противовоздушной обороны Fennek SWP, созданный в рамках совместной разработки Германии и Нидерландов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Народная милиция ДНР».

По данным канала, ударно-разведывательная группа «Беркут» из состава 238-й гвардейской артиллерийской бригады с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» Х-51 нанесла точный удар по цели, полностью ее уничтожив.

Уточняется, что техника Вооруженных сил Украины была поражена в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка.

Неделей ранее Вооруженные силы России нанесли поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который украинцы использовали для переброски вооружений и военной техники. Кроме того, бойцы российской армии уничтожили пункты управления и места хранения беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах.

Ранее ВС России ударили по пунктам управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО.