Бойцы ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на северском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

«Операторы разведывательных дронов обнаружили точку управления беспилотников противника. Отследив бойцов ВСУ, наши военнослужащие передали координаты расчетам 122-миллиметровых орудий», — говорится в сообщении.

Помимо пункта управления беспилотниками ВСУ, также был уничтожен блиндаж с украинскими военными.

11 августа российские военные с помощью беспилотника «Герань-2» нанесли удар по стартовой позиции ЗРК С-300В ВСУ в районе Ворожбы Сумской области. Позже в соцсетях появились кадры атаки.

За день до этого бойцы группировки российских войск «Юг» в течение суток уничтожили 15 пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Подразделениям Вооруженных сил РФ удалось продвинуться в глубину обороны украинских войск.

Ранее в Минобороны заявило об уничтожении техники и военных ВСУ ударом «Искандера».