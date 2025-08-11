На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России ударили по пунктам управления беспилотниками ВСУ в зоне СВО

ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на северском направлении
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Бойцы ВС России уничтожили пункты управления БПЛА на северском направлении. Об этом пишет РИА Новости.

«Операторы разведывательных дронов обнаружили точку управления беспилотников противника. Отследив бойцов ВСУ, наши военнослужащие передали координаты расчетам 122-миллиметровых орудий», — говорится в сообщении.

Помимо пункта управления беспилотниками ВСУ, также был уничтожен блиндаж с украинскими военными.

11 августа российские военные с помощью беспилотника «Герань-2» нанесли удар по стартовой позиции ЗРК С-300В ВСУ в районе Ворожбы Сумской области. Позже в соцсетях появились кадры атаки.

За день до этого бойцы группировки российских войск «Юг» в течение суток уничтожили 15 пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Подразделениям Вооруженных сил РФ удалось продвинуться в глубину обороны украинских войск.

Ранее в Минобороны заявило об уничтожении техники и военных ВСУ ударом «Искандера».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами