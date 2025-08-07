Российские войска поразили значимый для ВСУ ж/д узел на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который украинцы использовали для переброски вооружений и военной техники. Об этом сообщается в официальной сводке министерства обороны РФ.

Кроме того, бойцы российской армии уничтожили пункты управления и места хранения беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 133-х районах. По данным ведомства, в атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС РФ.

До этого Telegram-канал «Два майора» отобразил на карте продвижение бойцов ВС РФ в Днепропетровской области. На карте отмечен взятый под контроль российскими военными населенный пункт Январское. Он находится к западу от административных границ Донецкой народной республики (ДНР).

Также можно заметить, что карта окрашена в два цвета. По всей видимости, красным отмечена территория, которую бойцам российской армии уже удалось взять под свой контроль. В частности, можно увидеть населенный пункт Великая Новоселка, который был взят еще в конце января, или Комар, о взятии которого стало известно в июне.

Ранее российские силы нанесли удары по заградотрядам ВСУ в Днепропетровской области.