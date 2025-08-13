На Кубани обломки дрона упали на территории НПЗ

Обломки сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани, в результате чего загорелась «Газель». Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, обошлось без пострадавших. Автомобиль удалось оперативно потушить. На месте работают оперативные и специальные службы.

В ночь на 13 августа в Тракторозаводском районе Волгограда обломки беспилотника упали на 16-этажное здание на улице Ополченской. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что жильцов дома временно эвакуировали для проверки территории саперами.

По данным Минобороны РФ, с 20:40 до 22:30 мск силы противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников: 12 воздушных целей ликвидировали над Брянской областью, девять — над Курской, три — над Белгородской и по одному над Воронежской и Орловской.

