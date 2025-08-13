Губернатор Бочаров: обломки дрона упали на жилой дом в Волгограде

В Волгограде эвакуируют дом после падения обломков дрона на крышу. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале региональной администрации.

«Подразделения ПВО отработали несколько БПЛА над территорией области. Пострадавших и повреждений объектов нет», — заявил Бочаров.

Инцидент произошел в ночь на 13 августа в Тракторозаводском районе. Обломки упали на 16-этажку на улице Ополченской. Жильцов временно вывели для проверки территории саперами.

Вечером 12 августа силы противовоздушной обороны уничтожили в одном из районов Воронежской области несколько беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

