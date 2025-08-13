В Индии оценили роль российской системы ПВО С-400 в конфликте с Пакистаном

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 стал решающим фактором в недавнем вооруженном противостоянии с Пакистаном. Об этом заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх, пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Система С-400, которую мы недавно приобрели, кардинально изменила ситуацию», — сказал он.

По его словам, в ходе боевых действий, которые велись с 7 по 10 мая, дальнобойность российской системы противовоздушной обороны (ПВО) не позволила пакистанским самолетам выйти на рубеж применения ракет «воздух-земля» и планирующих бомб.

Сингх отметил, что с помощью С-400 было уничтожено как минимум пять истребителей и один крупный самолет ВВС Пакистана. При этом последний был уничтожен с расстояния около 300 км, что стало крупнейшим зафиксированным поражением цели ракетой класса «земля-воздух», подчеркнул маршал.

MWM пишет, что слова Синха подтверждают, что поставленные Индии С-400 оснащены новейшими ракетами 40Н6 с дальностью до 400 км и могут работать как с современными радиолокационными станциями, так и с бортовыми радарами Су-30МКИ.

Издание предполагает, что если Индии будет предоставлен полный доступ к российскому истребителю пятого поколения Су-57, то Дели может потерять интерес к закупкам европейской авиационной техники, в частности, к французским самолетам Rafale.

В середине мая премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал российские комплексы С-400 «мощной поддержкой» и заявил, что они сыграли важную роль в конфликте с Пакистаном. Он отметил, что у Дели есть доступ к передовым технологиям, которым Исламабад не может противостоять.

Ранее сообщалось, что у Индии могут возникнуть проблемы из-за российских С-400.