«Надежное оборонное прикрытие»: Моди отметил роль С-400 в конфликте с Пакистаном

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал российские комплексы С-400 «мощной поддержкой» и заявил, что они сыграли важную роль в конфликте с Пакистаном. Ранее СМИ сообщали, что Нью-Дели дважды применил российские ЗРК для отражения атак со стороны Пакистана 8 мая. Исламабад также заявлял об уничтожении одного из комплексов, однако в Индии эту информацию опровергли. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 сыграли важную роль в конфликте с Пакистаном. Его слова передала India Today.

«Помимо живой силы, координация действий техники в операции «Синдур» также была фантастической. Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы, [разработанные в рамках программы] «Сделано в Индии», такие как Akash, — все они получили беспрецедентно мощную поддержку современной системы обороны, такой как С-400. Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии», — отметил Моди.

Он также подчеркнул, что у Нью-Дели есть доступ к «новым и передовым технологиям, которым Пакистан не может противостоять».

Как сообщило РИА Новости, Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в 2018 году. Страна стала третьим зарубежным покупателем ЗРК после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три батареи. Всего Нью-Дели приобрел пять полковых комплектов на общую сумму $5,43 млрд. Поставки систем должны закончится в этом году.

Когда Индия применила С-400?

По данным индийских СМИ, российские ЗРК развернули в Индии таким образом, что они могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу с Пакистаном.

The Hindustan Times сообщила, что Исламабад дважды атаковал позиции индийских вооруженных сил (ВС) с помощью ракет и беспилотников — в ночь на 8 мая, а затем вечером в тот же день. Для отражения этих ударов индийские военные применили в том числе российские комплексы, которые являются частью эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО) страны.

«Индийские войска использовали систему ПВО российского производства С-400 «Триумф», ракеты класса «земля-воздух» местного производства «Акаш», различные системы борьбы с беспилотниками и другие контрмеры для борьбы с приближающимися угрозами, которые быстро устранили после того, как обнаружили и отследили интегрированной сетью радаров и систем командования и управления», — говорилось в материале.

Индия применила российские С-400 в конфликте с Пакистаном. Чем еще защищается Нью-Дели? Индия задействовала израильское и российское оружие для отражения пакистанских ракет и беспилотников... 09 мая 14:56

Издание также отмечало, что использованные в ходе отражения атаки системы C-400 — одни из самых современных в мире. Они могут отслеживать цели на расстоянии до 600 км и нейтрализовать их на расстоянии до 400 км.

Пакистан уничтожил ЗРК?

При этом 10 мая Исламабад заявил об успешных ударах по базам индийских ВВС и аэродромам в Джамму и Кашмире и штатах Пенджаб и Гуджарат. В результате атаки, как утверждали представители пакистанской армии, были уничтожены база ракет BrahMos и российский комплекс С-400.

Однако представитель ВВС Индии полковник Виомика Сингх опровергла эту информацию.

«Пакистан пытался продолжить злонамеренную кампанию дезинформации, распространяя в социальных сетях заявления об уничтожении системы С-400 в Адампуре, уничтожении аэродромов в Сураткаре и Сирсе, базы BrahMos в Нагроте, а также о серьезном ущербе, нанесенном другим военным объектам. Индия недвусмысленно отвергает эти ложные заявления», — отметила она.