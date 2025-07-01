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У Индии могут возникнуть проблемы из-за российских С-400

NI: Индия не сможет купить истребители F-35, пока использует системы С-400
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Индия не сможет купить американские истребители F-35, пока пользуется российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Об этом пишет журнал The National Interest (NI).

«Может возникнуть проблема: Индия начала эксплуатировать российскую систему ПВО С-400, которая несовместима с истребителем-невидимкой, о чем Вашингтон и НАТО предупредили Дели», — говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что США отказались поставлять истребители F-35 Турции из-за российских систем С-400. В марте 2021 года бывший министр обороны США Ллойд Остин предупреждал министра обороны Индии Раджнатха Сингха, что «Нью-Дели может столкнуться с последствиями из-за покупки российской системы ПВО С-400».

До этого министры обороны Индии и России обсуждали поставку в сжатые сроки современных видов вооружения и технологий, проведенных недавно в китайской провинции Шаньдун, городе Циндао.

Ранее сообщалось, что рынок Россия-Индия ожидает кратный рост.

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