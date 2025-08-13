На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Вашингтон начали прибывать бойцы национальной гвардии США

NBC: войска Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон по указу Трампа
close
Muhammad Hamed/Reuters

Войска национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон, где пробудут до конца сентября. Об этом сообщил телеканал NBC.

Военнослужащие в полной экипировке направляются в штаб-квартиру Нацгвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия.

«Военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября», — указано в публикации.

Накануне Пентагон направил в Вашингтон около 800 военнослужащих национальной гвардии США для борьбы с преступностью в городе. В обязанности солдат входят административные и материально-технические функции, а также помощь сотрудникам правоохранительных органов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что направляет национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Он отметил, что для помощи в данном вопросе полиция Вашингтона была переведена под прямой контроль федерального правительства.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер назвала тревожным и беспрецедентным решение американского лидера.

Ранее Трамп заявил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами