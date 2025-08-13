В Вашингтон начали прибывать бойцы национальной гвардии США

NBC: войска Нацгвардии США начали прибывать в Вашингтон по указу Трампа

Войска национальной гвардии США начали прибывать в Вашингтон, где пробудут до конца сентября. Об этом сообщил телеканал NBC.

Военнослужащие в полной экипировке направляются в штаб-квартиру Нацгвардии округа Колумбия к востоку от Капитолия.

«Военнослужащих уведомили, что их миссия продлится до 25 сентября», — указано в публикации.

Накануне Пентагон направил в Вашингтон около 800 военнослужащих национальной гвардии США для борьбы с преступностью в городе. В обязанности солдат входят административные и материально-технические функции, а также помощь сотрудникам правоохранительных органов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что направляет национальную гвардию в Вашингтон для «помощи в восстановлении правопорядка». Он отметил, что для помощи в данном вопросе полиция Вашингтона была переведена под прямой контроль федерального правительства.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер назвала тревожным и беспрецедентным решение американского лидера.

Ранее Трамп заявил о намерении сделать улицы Вашингтона безопасными и красивыми.