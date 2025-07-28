Представители командования 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), потерявшей боеспособность, покинули Сумы. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что бригада не смогла восстановить боеспособность, несмотря на прикомандирование нескольких рот 141-й отдельной механизированной бригады.

26 июля агентство сообщало, что командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 72-й батальон 101-й отдельной бригады территориальной обороны из Хуста в Закарпатье. Ранее это подразделение участвовало в нападении на курскую Суджу, затем в боях за Басовку.

16 июля в силовых структурах РФ сообщили, что командование украинской армии перебросило в Сумскую область новое спецподразделение главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО), имеющее на вооружении роботизированные комплексы.

Сумская область Украины граничит с Курской областью России.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что украинские военные оставляют позиции на юге Сумской области.