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Командование ВСУ перебросило в Сумскую область элитные подразделения

ТАСС: в Сумскую область перебросили военных морского центра спецопераций ВСУ
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Oleg Petrasiuk/AP

Киев отправил в Сумскую область подразделения 73-го морского центра специальных операций сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за потерь других бригад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры

Собеседник агентства рассказал, что на фоне огромных потерь командование ВСУ вынуждено не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению.

Также стало известно, что Киев перебросил в Сумскую область 59-й батальон104-й отдельной бригады территориальной обороны из Ровненской области.

28 июля ТАСС сообщал, что представители командования 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), потерявшей боеспособность, покинули Сумы.

26 июля агентство сообщало, что командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 72-й батальон 101-й отдельной бригады территориальной обороны из Хуста в Закарпатье. Ранее это подразделение участвовало в нападении на курскую Суджу, затем в боях за Басовку.

Ранее в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры.

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