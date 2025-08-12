На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что Украина может согласиться на вывод войск из Донбасса

«Страна.ua»: Киев может пойти на вывод войск из Донбасса при прекращении огня
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Власти Украины могут пойти на вывод войск из Донбасса, если это приведет к прекращению огня. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

В материале говорится, что в настоящее время главная стратегия Киева — убедить президента США Дональда Трампа не поддерживать требования о выводе украинских войск с Донбасса, а вернуться к прежней идее перемирия по линии фронта.

Согласно одной из точек зрения, пишет «Страна», ситуация для Украины в случае отказа от «плана Трампа» и прекращения американской поддержки несет огромные риски и, по итогу, может привести к куда большим проблемам для Украины и худшим условиям мира.

«Поэтому, при определенных обстоятельствах, власти могут пойти на вывод войск из Донбасса, если это приведет к прекращению огня», — считает издание.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не намерена отдавать свою землю России, потому что это противоречит конституции. Он добавил, что отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Ранее в США рассказали о встречном предложении от Украины и ЕС в ответ на инициативу Путина.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами