СМИ сообщили, что Украина может согласиться на вывод войск из Донбасса

«Страна.ua»: Киев может пойти на вывод войск из Донбасса при прекращении огня

Власти Украины могут пойти на вывод войск из Донбасса, если это приведет к прекращению огня. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

В материале говорится, что в настоящее время главная стратегия Киева — убедить президента США Дональда Трампа не поддерживать требования о выводе украинских войск с Донбасса, а вернуться к прежней идее перемирия по линии фронта.

Согласно одной из точек зрения, пишет «Страна», ситуация для Украины в случае отказа от «плана Трампа» и прекращения американской поддержки несет огромные риски и, по итогу, может привести к куда большим проблемам для Украины и худшим условиям мира.

«Поэтому, при определенных обстоятельствах, власти могут пойти на вывод войск из Донбасса, если это приведет к прекращению огня», — считает издание.

9 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не намерена отдавать свою землю России, потому что это противоречит конституции. Он добавил, что отступать от этого «никто не будет и не сможет».

Ранее в США рассказали о встречном предложении от Украины и ЕС в ответ на инициативу Путина.