Дрон ВСУ ударил по частному дому в Белгородской области, пострадали пять детей

Гладков: пять детей получили травмы при атаке дрона в Белгородской области

Пять детей получили травмы во время атаки украинского FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по частному дому в селе. В результате четырех девочек 4, 6, 9 и 16 лет, а также 14-летнего мальчика попутным транспортом доставили в Центральную районную больницу. У всех детей диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы. После оказания необходимой помощи пострадавшие будут переведены в детскую областную клиническую больницу, уточнил Гладков.

Губернатор также сообщил, что в результате детонации в доме оказались пробиты кровля, потолок и повреждено остекление.

До этого губернатор Белгородской области рассказал, что украинский дрон целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю в селе Байцуры. Во время атаки беспилотника в машине находилась супружеская пара. Гладков сообщил, что муж и жена не выжили.

