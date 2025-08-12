На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американские бомбардировщики прилетели на авиабазу Эрланн в Норвегии

Три бомбардировщика США прибыли в Норвегию перед переговорами Трампа и Путина
Ryan C. Grossklag/Planetpix/Global Look Press

Три стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США прибыли на авиабазу Эрланн в Норвегии. Об этом сообщило Объединенное авиационное командование (AIRCOM) НАТО на своем сайте.

Они вылетели с авиабазы Дайс, штат Техас, США и приземлились 9 августа для участия в развертывании оперативной группы бомбардировщиков в Европе. B-1B сопровождали истребители EF/A-18M «Хорнет» ВВС Испании, базирующиеся на авиабазе Кефлавик в Исландии.

Во время своего пребывания в Норвегии американские бомбардировщики выполнят ряд миссий под руководством союзников совместно с норвежскими истребителями F-35 и другими самолетами НАТО, отрабатывая действия в условиях повышенной опасности и совершенствуя навыки поиска, определения, сопровождения и целеуказания.

Экипажи также проведут тренировки по противодействию воздушным и наземным угрозам, направленным на ограничение свободы манёвра, что повысит готовность альянса к обеспечению превосходства в воздухе, заявили в AIRCOM.

Авиабаза Эрланн является местом проведения учений НАТО в полярном регионе.

До этого сообщалось, что воздушное пространство над городом Анкоридж будет закрыто 15 августа, в связи со встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее США направили к границам РФ самолет радиологического контроля.

