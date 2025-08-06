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США направили к границам РФ самолет радиологического контроля

США направили к границам РФ самолет-разведчик Boeing WC-135
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US Air Force

Американские военно-воздушные силы отправили самолет-разведчик Boeing WC-135 Constant Phoenix, предназначенный для отслеживания ядерных испытаний в атмосфере, к российским ядерным базам в Мурманской области. Об этом сообщает журнал Newsweek.

Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и направился на север вдоль побережья к западу от Норвегии. WC-135 облетел Баренцево море к северу от Мурманска и к западу от российского арктического архипелага Новая Земля.

Этот самолет способен обнаруживать радиоактивные частицы в воздухе.

«Аналитики, отслеживающие полет в режиме онлайн, заявили, что это может указывать на то, что Россия может вскоре провести испытания своей крылатой ракеты с ядерной силовой установкой 9М730 «Буревестник» на полигоне на Новой Земле», — говорится в публикации.

4 августа в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, так как условия для сохранения моратория больше не актуальны.

Комментируя это сообщение, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие Москвой моратория на развертывание РСМД стало результатом «антироссийской политики стран НАТО», и призвал Запад ждать будущих шагов с российской стороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор объяснил последствия для Европы от снятия моратория на РСМД.

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