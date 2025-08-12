На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пленный боец ВСУ рассказал о запрете использовать оружие НАТО

РИА: украинским военнослужащим запрещают брать оружие НАТО на позиции
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед боевым заданием оставляют оружие НАТО и берут с собой автоматы Калашникова. Об этом рассказал РИА Новости пленный украинский офицер Сергей Носиковский.

Он рассказал, что украинским военным не позволили взять на позиции три чешских пулемета FN MAG. Вместо этого им приказали использовать советские автоматы.

Кроме того, украинское командование решило прекратить перевозку личного состава ВСУ к линии фронта на французских бронеавтомобилях Roshel Senator после того, как российские военные уничтожили две такие машины.

По данным телеканала CNN, США могут вернуть обратно на американские склады оружие, выделенное Вашингтоном для Украины. Как сообщается в материале, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп дал добро на план продажи американского оружия Украине через НАТО, в Пентагоне сохраняются серьезные опасения по поводу поставок вооружения Киеву.

Ранее в России назвали основные требования Москвы и Вашингтона перед встречей на Аляске.

