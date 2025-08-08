На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о новой политике Пентагона по возвращению оружия для Украины

CNN: США могут вернуть часть оружия для Украины обратно в свои арсеналы
Kin Cheung/AP

США могут вернуть обратно на американские склады оружие, выделенное Вашингтоном для Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский телеканал CNN.

«У министерства обороны есть возможность вернуть определенное оружие и технику, предназначенные для Украины, обратно на американские склады. Это радикальный шаг, который может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для охваченной войной страны, будут направлены на пополнение сокращающихся американских запасов», — говорится в сообщении.

CNN ссылается на июльский меморандумом, написанный «главой политического отдела Пентагона», и отмечает, что это «новая политика Пентагона» по «возвращению оружия».

Как сообщается в материале, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп дал добро на план продажи американского оружия Украине через НАТО, в Пентагоне сохраняются серьезные опасения по поводу поставок вооружения Киеву.

До этого портал Strategic Culture сообщал, что Западные страны больше не могут контролировать течение конфликта на Украине и поддерживать теорию об «угрозе из России».

Ранее в США рассказали о российском «чудо-оружии», перегружающем украинскую ПВО.

