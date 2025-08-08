Стало известно о новой политике Пентагона по возвращению оружия для Украины

CNN: США могут вернуть часть оружия для Украины обратно в свои арсеналы

США могут вернуть обратно на американские склады оружие, выделенное Вашингтоном для Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский телеканал CNN.

«У министерства обороны есть возможность вернуть определенное оружие и технику, предназначенные для Украины, обратно на американские склады. Это радикальный шаг, который может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные для охваченной войной страны, будут направлены на пополнение сокращающихся американских запасов», — говорится в сообщении.

CNN ссылается на июльский меморандумом, написанный «главой политического отдела Пентагона», и отмечает, что это «новая политика Пентагона» по «возвращению оружия».

Как сообщается в материале, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп дал добро на план продажи американского оружия Украине через НАТО, в Пентагоне сохраняются серьезные опасения по поводу поставок вооружения Киеву.

